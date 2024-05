Die Sims 4: Sets Riviera-Idylle und Gemütliches Bistro enthüllt

Autor:, in / Die Sims 4

EA und Maxis geben heute zwei neue Sets bekannt: Die Sims 4 Riviera-Idylle und Die Sims 4 Gemütliches Bistro. Beide Sets werden ab dem 30. Mai 2024 für PC über die EA app, Mac über Origin, im Epic Games Store und auf Steam, für PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sein.

Mit den neuen Sets Die Sims 4 Riviera-Idylle und Die Sims 4 Gemütliches Bistro verbringen Sims ihren Tag an tiefblauen Pools entspannend in der Sonne und ihren Abend in ihrem liebsten gemütlichen Bistro um die Ecke.

Das Die Sims 4 Riviera-Idylle-Set bringt Spieler:innen italienischen Flair mit zahlreichen neuen Bau-Objekten für die Gestaltung ihres privaten Pool-Paradieses. Von schicken Pool-Liegen und Luftmatratzen bis hin zu kleinen natürlichen Wasserfällen ist alles für die sommerliche Erholung am Pool dabei.

Mit dem Die Sims 4 Gemütliches Bistro-Set erschaffen Spielende ihre eigenen charmanten Bistros. Mit den neuen Bau-Objekten kreieren sie eine einladende, gesellige Atmosphäre für entspannte Treffen zu einem Kaffee oder gemütliche Abendessen in guter Gesellschaft.