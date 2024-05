DOOM: The Dark Ages: Gerücht: Shooter erscheint für Xbox und PlayStation

Laut den neuesten Gerüchten wird mit DOOM: The Dark Ages ein neuer Höllen-Shooter für Xbox und PlayStation veröffentlicht.

Noch mehr Gerüchte zum Frühstück! Diesmal handelt es sich um den neuesten Ableger der DOOM-Serie. So soll Microsoft während des Xbox Games Showcase das neue DOOM: The Dark Ages ankündigen, das gleichzeitig für Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen soll. Sagt zumindest der Leaker „NateTheHate2“.

Das Spiel soll seit vier Jahren in der Entwicklung sein und wird in einer „mittelalterlich inspirierten“ Welt spielen. Die offizielle Bezeichnung des Spiels lautete zuvor „Year Zero“. Bethesda entschied sich aber wohl für den Namen: DOOM: The Dark Ages.