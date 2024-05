Call of Duty: Black Ops 6: Shooter erscheint offensichtlich auch für Last-Gen

Der Ego-Shooter Call of Duty: Black Ops 6 erscheint offensichtlich auch für Last-Gen-Konsolen.

Shooter-Fans sollte es wenig wundern, dass Activision die Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 6 auch für die Last-Gen-Konsolen plant.

Offiziell wurde diese Information zwar bisher nicht verkündet, aber auf einem Bild wurde bestätigt, dass GameStop Call of Duty: Black Ops 6-Vorbestellungen für PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series X/S-Konsolen annehmen wird.

Call of Duty: Black Ops 6 wurde erst kürzlich offiziell angekündigt und wird beim Xbox Games Showcase am 9. Juni in einer eigenen Direct Show präsentiert. Außerdem soll das Spiel bereits seit zwei Jahren spielbar sein.