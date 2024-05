Call of Duty: Black Ops 6: Shooter seit zwei Jahren spielbar

Im Laufe des heutigen Tages kündigte Activision den Shooter Call of Duty: Black Ops 6 offiziell an und bestätigte die dazugehörige Direct am 9. Juni. Kurz nach der Ankündigung meldete sich eine Mitarbeiterin von Entwickler Treyarch zu Wort und gab einen kleinen Einblick in die Arbeiten am Ego-Shooter.

Demnach verkündete Game Designerin Nicole Havin, dass sie bereits seit zwei Jahren Call of Duty: Black Ops 6 spielen würde. Außerdem fügte sie hinzu, dass sie nicht glaube, dass die Spieler bereit für den Titel wären.

Dass Treyarch länger als üblich an dem Shooter-Ableger arbeitet, ist bereits bekannt. Dennoch bleibt die Tatsache, dass der Shooter in einem gewissen Maße seit 2022 spielbar ist, durchaus erstaunlich.

Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr gab es Berichte darüber, dass Call of Duty: Modern Warfare III in Rekordzeit entwickelt wurde. Insgesamt soll Sledgehammer Games leidlich 16 Monate für die Arbeiten am Shooter gebraucht haben.