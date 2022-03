Drill Deal: Oil Tycoon: Bohrt demnächst auch auf Konsolen nach Öl

Die Publisher Manager Games und Red Dev Studio kündigen die Veröffentlichung von Drill Deal: Oil Tycoon 2022 auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und Nintendo Switch an. Die PC-Version schon am 09. März auf Steam erscheinen.

Drill Deal: Oil Tycoon des polnischen Studios A2 Softworks ist ein Wirtschaftsstrategiespiel, in dem Spieler eine Bohrinsel verwalten und ein Bergbauimperium aufbauen.

Das Team von A2 Softworks hat in seinem neuen Spiel Wirtschaftsstrategie, Simulation und Basisbau kombiniert. Drill Deal: Oil Tycoon zeichnet sich durch Voxel-Grafik, eine humorvolle Atmosphäre und ein abwechslungsreiches Gameplay aus.

Das Spiel erlaubt es, eine Bohrplattform zu bauen und zu entwickeln, Rohstoffe zu fördern und dabei eine Vielzahl von Herausforderungen und Bedrohungen zu meistern.

Spieler müssen viele Dinge berücksichtigen, darunter die Entwicklung neuer Technologien, das Management von Mitarbeitern, die Krisenbewältigung und die Notwendigkeit, sich um eine ganze Reihe anderer Faktoren zu kümmern.

Spielfeatures

Betrieb und Entwicklung einer Bohrinsel

Verwaltung von Produktion, Technologien und Mitarbeitern

Voxel-Grafik

8 verschiedene Story-Szenarien

erweiterter Sandbox-Modus

Ereignis- und Expeditionssystem

mindestens ein Dutzend Stunden Spielspaß