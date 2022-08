Dying Light 2 Stay Human: Erster Teaser zum Story DLC veröffentlicht

Autor:, in / Dying Light 2 Stay Human

Techland veröffentlicht einen ersten Einblick in den Story-DLC Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties, der die gefährliche Arena der Carnage Hall mit sich bringt.

„Bloody Ties“ ist der allererste DLC von Dying Light 2 Stay Human, der die Stadt erreicht! Welche Gefahren erwarten die Spielenden? Wie können diese bezwungen werden? Welche Belohnungen wird es geben? Nur eine Sache ist bisher klar: Es wird brutal!

Den brandneuen Teaser Trailer gibt es hier:

Doch Vorsicht ist gefragt – denn der Trailer gibt nur einen kleinen Vorgeschmack auf das, was Carnage Hall zu bieten hat! Einen noch stärkeren Adrenalinschub gibt es bei der gamescom Opening Night Live am 23. August live in Köln.