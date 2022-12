EA Play: BMW M3 für Need for Speed Unbound als Belohnung

Autor:, in / EA Play

Abonnenten von EA Play erhalten für das Rennspiel Need for Speed Unbound einen BMW M3.

Mit einer Mitgliedschaft von EA Play, die auch im Xbox Game Pass Ultimate Abonnement enthalten ist, könnt ihr euch ein neues Fahrzeug in die Garage von Need for Speed Unbound stellen.

Mit dem BMW M3 Legendary Edition (2006) erhalten Mitglieder einen wahren Fanfavoriten für den neusten Teil des Rennspiels.

Für das nächste Jahr versprach der Entwickler jüngst erst weitere soziale Funktionen in seinen Post-Launch-Plänen.