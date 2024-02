Earthlock 2: Neue Details zu Biomen und Wüstenschiffen

Autor:, in / Earthlock 2

Der unabhängige Entwickler Snowcastle Games hat seine überarbeitete Vision für das in der Entwicklung befindliche Rollenspiel Earthlock 2 mit einem brandneuen Cinematic-Trailer enthüllt. Außerdem gibt es Details darüber, wie das Spiel es euch ermöglichen wird, öde Wüsten in blühende Oasen voller Leben zu verwandeln und die Kontrolle über coole, anpassbare Fahrzeuge namens Wüstenschiffe zu übernehmen.

In Earthlock 2 steht ihr, zusammen mit einer Gruppe von Reisenden, am Abgrund von Gefahr und Ruhm. Eine riesige Wüste voller Geheimnisse und Möglichkeiten wartet darauf, von euch erkundet und in eine Oase voller Leben verwandelt zu werden.

Ihr werdet diese Welt mit eurem zuverlässigen Wüstenschiff erkunden. Das Schiff ist anfangs ein einfaches Transportmittel, aber mit der Zeit und Mühe wird es zu Ihrer mobilen Operationsbasis und flößt Ihren Feinden in der Wüste Angst ein. Steigt auf zum furchterregendsten Entdecker von Umbra!

Earthlock 2 bietet einen dynamischen Ökosystem-Simulator, bei dem sich die Spielwelt im Laufe der Zeit verändert und auf die Aktionen des Spielers reagiert. Die Wüste von Kor wird deine Leinwand sein, die ihr mit neuem Leben bemalen könnt, um der Welt Farbe und Lebendigkeit zu verleihen.

Dieses neue Leben bringt neue Gefahren und Herausforderungen mit sich, denen ihr euch stellen müsst, und jedes Biom hat andere Anforderungen, wenn es darum geht, sein volles Potenzial zu entfalten. Aber es lohnt sich, denn ihr erhaltet Reichtümer und Schätze, die euch auf eurem Abenteuer helfen werden. Mehr über Biome könnt ihr hier lesen.

Diese Belohnungen fließen in euer Wüstenschiff ein, das Fahrzeug, das der Schlüssel zu eurer Erfahrung in Earthlock 2 sein wird. Dieses anpassbare Gefährt ist ein Transportmittel, eine mobile Basis und eine Waffe, die ein Spiegelbild eurer Reise sein wird, wenn ihr es mit der Zeit ausbaut und verbessert.

Passt es an euren Spielstil an, rekrutiert Abenteurer, die sich eurer Crew anschließen, stattet es mit fortschrittlichen Technologien aus, die es widerstandsfähig gegen die rauen Elemente machen, und stattet es mit Hilfsmitteln aus, die euch helfen, in der unerbittlichen Wüste zu überleben.

Bendik Stang, Game Director & Co-Founder von Snowcastle Games, sagte: „Obwohl die Arbeiten an Earthlock 2 bereits 2019 begannen, ging die Entwicklung nicht in die von uns gewünschte Richtung und wir mussten eine Pause einlegen, um unsere Kernvision zu erneuern. Nachdem wir diese Arbeit hinter den Kulissen erledigt haben und die neu gestartete Entwicklung fantastisch vorankommt, freuen wir uns, der Welt Earthlock 2 mit unserem neuen Trailer erneut zu präsentieren, und wir sind sehr aufgeregt, Details über Desert Ships und unsere dynamischen Biome mit unserer wunderbaren Community zu teilen, die geduldig auf Informationen über den nächsten Eintrag in der Earthlock-Serie gewartet hat!“