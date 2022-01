Electrician Simulator: Leitungen knistern demnächst auch auf Xbox-Konsolen

Autor:, in / Electrician Simulator

Einfach mal den Finger auch virtuell in die Steckdose stecken und künftig auf den Energydrink verzichten, um wieder wach zu werden. Genau das könnt ihr demnächst, wenn der Electrician Simulator für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC via Steam erscheint.

Mit dem Electrician Simulator testet ihr eure Fähigkeiten und erlernt den Beruf eines Elektrikers von der Pike auf.

Wählt euren eigenen Weg in dem entspannten Simulator und repariert und montiert Steckdosen, wechselt Glühbirnen, Platten, Streifen, Stecker, Kronleuchter du mehr aus.

Auf Steam ist bereits mit „First Shock“ ein Prolog des Electrician Simulators spielbar, zu dem es auch einen Trailer gibt: