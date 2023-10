Empire Of The Ants: Erste fotorealistische Einblicke

Autor:, in / Empire Of The Ants

In das Ökosystem eines Waldes lässt der Teaser zum fotorealistischen Strategie-Adventure Empire Of The Ants blicken.

Publisher Microids und das Studio Tower Five enthüllen einen ersten Blick auf das fotorealistische Strategie-Adventure, das auf Bernard Werbers Buch Empire of the Ants basiert.

Taucht ein in ein neues Ökosystem im Herzen eines französischen Waldes. Ihr spielt 103 683, eine Ameise, die entschlossen ist, die Kolonie zu neuen und wohlhabenderen Horizonten zu führen.

In Empire of the Ants zählt jede Entscheidung, jeder Zug ist strategisch und jede Eroberung spiegelt eure Fähigkeit wider, eine Welt zu beherrschen, in der die Kleinen mächtig sind.

Das vom französischen Studio Tower Five mit der Unreal Engine 5 entwickelte Videospiel Empire of the Ants bietet ein strategisches Erlebnis, das der Buchreihe sehr nahekommt. Die Spieler tauchen in das Universum der Ameisen ein, um ein episches Abenteuer zu erleben, in dem sie einer Kolonie durch taktische und strategische Kämpfe in einer mikroskopischen Welt von epischem Ausmaß zum Erfolg verhelfen müssen.

Strategische Planung, Erkundung, Kampffähigkeiten, aber vor allem der Aufbau lokaler Wildtier-Allianzen werden notwendig sein, um die vielen Herausforderungen zu überleben, die auf sie warten.

Der Roman von Bernard Werber hat Millionen von Lesern mit seinem faszinierenden Universum und seinen Überlegungen zur menschlichen Natur in seinen Bann gezogen. Der Publisher freut sich daher, den Spielern mit dieser Videospieladaption die Möglichkeit zu geben, dieses Universum aus einer neuen Perspektive zu entdecken.