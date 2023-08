Flashback 2: Spannende Details zur Cyberpunk-Welt

Autor:, in / Flashback 2

Flashback 2 will seinen Wurzeln treu bleiben und dennoch einen neuen Weg einschlagen. Erfahrt hier mehr zur packenden Cyberpunk-Welt von Flashback 2.

Im Jahr 1992 revolutionierte Flashback das Actionspiel-Gerne und erlangte legendären Status, indem es zu den 100 besten Videospielen der Geschichte zählte.

Flashback 2 wird vom Schöpfer des Spiels, Paul Cuisset, in Zusammenarbeit mit den Microids Studios in Lyon/Paris entwickelt und bietet eine Erfahrung, die dem Flashback-Universum treu bleiben soll, indem es Mitglieder des ursprünglichen Flashback-Teams zusammenbringt, darunter den Game Designer Thierry Perreau und den Komponisten Raphaël Gesqua, den Musiker hinter dem Soundtrack der ursprünglichen Amiga-Version von Flashback.

Nach der Erkundung des Dschungels von Titan – einer ikonischen und vertrauten Umgebung für alle Flashback-Fans – haben Publisher Microids, die Microids-Studios Lyon/Paris und Paul Cuisset bereits einen neuen Trailer für Flashback 2 enthüllt, der sich auf die Stadt New Washington konzentriert, wie wir berichtet haben.

Jetzt wurden weitere Details zu Flashback 2 und dessen Handlung bekannt gegeben.

Im 22. Jahrhundert erstrecken sich die Vereinigten Welten über das gesamte Sonnensystem, doch diese Ruhe wird durch die Morph-Invasion unter der Führung des furchterregenden General Lazarus bedroht.

Auf der Suche nach seinem lebenslangen Freund Ian stürzt sich Conrad B. Hart mit Hilfe seiner Verbündeten und der KI-gesteuerten Waffe A.I.S.H.A. erneut in ein actiongeladenes Abenteuer voller Wendungen und Enthüllungen.

In der futuristischen Megalopolis führt Conrad B. Hart eine spannende Untersuchung durch, um seinen vermissten Freund Ian zu finden.

Mitten in einem fesselnden Abenteuer muss sich Conrad B. Hart in spannenden Kämpfen gegen erbitterte Feinde wie die Triangle Mafia und mächtige Mechas behaupten. Macht euch bereit für ein außergewöhnliches Erlebnis, das Action, Kampf, Jump’N’Run und Erkundung in einer packenden Cyberpunk-Welt vereint.

Flashback 2 Features

Ein lebhaftes Sci-Fi/Cyberpunk-Universum voller beeindruckender Umgebungen wie New Tokyo, New Washington und dem Dschungel von Titan.

Benutzt A.I.S.H.A., eine tödliche, adaptive Waffen mit verbesserter Kampf-KI.

Ein fesselnder, flüssiger und komplizierter Plattform-Shooter.

Eine 3D-Umgebung, die für ein noch tieferes Eintauchen sorgt.

Entworfen und entwickelt vom Schöpfer des Originals, Paul Cuisset.

Flashback 2 wird am 16. November 2023 sowohl in digitaler Form als auch im Handel für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und Nintendo Switch erhältlich sein.