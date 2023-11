Flashback 2: Launch-Trailer zum Cyberpunk-Plattformer

Autor:, in / Flashback 2

Der Cyberpunk-Plattformer Flashback 2 ist jetzt für Xbox Series X|S spielbar, was mit dem Launch-Trailer gefeiert wird.

Der Publisher Microids, Paul Cuisset, und die Studios Microids Lyon und Microids Paris freuen sich, heute die Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten Flashback 2 zu feiern und den brandneuen Launch-Trailer zu enthüllen. Das Spiel ist ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S|X erhältlich.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Conrad B. Hart, dem legendären Helden des Abenteuers, und tauchen in eine futuristische Welt ein, während Conrad nach seiner Identität sucht. Flashback 2 kombiniert Jump’n’Run, Shooter und Erkundung in einer hochintensiven Reise, während das Schicksal der Menschheit auf dem Spiel steht.

Das ist Flashback 2

Im 22. Jahrhundert erstrecken sich die Vereinigten Welten über das gesamte Sonnensystem, doch diese Ruhe wird durch die Morph-Invasion unter der Führung des furchterregenden General Lazarus bedroht. Auf der Suche nach seinem lebenslangen Freund Ian stürzt sich Conrad B. Hart mit Hilfe seiner Verbündeten und der KI-gesteuerten Waffe A.I.S.H.A. erneut in ein actiongeladenes Abenteuer voller Wendungen und Enthüllungen.

Features

Ein lebhaftes Sci-Fi/Cyberpunk-Universum voller beeindruckender Umgebungen wie New Tokyo, New Washington und dem Dschungel von Titan.

Benutzt A.I.S.H.A., eine tödliche, adaptive Waffe mit verbesserter Kampf-KI.

Ein fesselnder, flüssiger und komplizierter Plattform-Shooter.

Eine 3D-Umgebung, die für ein noch tieferes Eintauchen sorgt.

Entworfen und entwickelt vom Schöpfer des Originals, Paul Cuisset.