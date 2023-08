Flashback 2: Dystopische Zukunft im Gamescom-Trailer

Pünktlich zur Gamescom in dieser Woche haben Publisher Microids, die Microids Lyon/Paris Studios und Flashback-Schöpfer Paul Cuisset heute einen neuen Gameplay-Trailer zu Flashback 2 veröffentlicht.

Die Fortsetzung von Flashback aus dem Jahr 1992 wird am 16. November für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X|S sowie Nintendo Switch erscheinen.

Im Herzen einer dystopischen Zukunft muss sich der Held des Spiels, Conrad B. Hart, den furchterregenden Morphs stellen, die alles Leben im Sonnensystem versklaven wollen.

Um sie daran zu hindern, ihren teuflischen Plan auszuführen, müssen die Spieler all ihre Fähigkeiten in einem rasanten Plattform-Shooter einsetzen, der durch seine Flüssigkeit und Präzision besticht.

Das ist Flashback 2

Im 22. Jahrhundert erstrecken sich die Vereinigten Welten über das gesamte Sonnensystem, doch diese Ruhe wird durch die Morph-Invasion unter der Führung des furchterregenden General Lazarus bedroht. Auf der Suche nach seinem lebenslangen Freund Ian stürzt sich Conrad B. Hart mit Hilfe seiner Verbündeten und der KI-gesteuerten Waffe A.I.S.H.A. erneut in ein actiongeladenes Abenteuer voller Wendungen und Enthüllungen.

Features

Ein pulsierendes Sci-Fi/Cyberpunk-Universum und die Erkundung verschiedener Umgebungen wie New Tokyo, New Washington und der Dschungel von Titan.

Benutzt A.I.S.H.A., eine tödliche, anpassungsfähige Waffe mit verbesserter Kampf-KI.

Ein fesselnder, flüssiger und komplizierter Plattform-Shooter.

Eine 3D-Umgebung, die für ein noch tieferes Eintauchen sorgt.

Entworfen und entwickelt vom Schöpfer des Originalspiels, Paul Cuisset.

Flashback 2 wird am 16. November 2023 in digitaler Form (und im Einzelhandel in Europa) und am 5. Dezember 2023 im Einzelhandel für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch für die nordamerikanische Region erhältlich sein.