Atari 2600+: Eine Ikone kehrt zurück

PLAION, ein weltweit führender Publisher und Entwickler von Videospielen, und Atari, eine der weltweit bekanntesten Verbrauchermarken und Hersteller interaktiver Unterhaltung, kündigen heute den Atari 2600+ an.

Die moderne, originalgetreue Nachbildung der bahnbrechenden Konsole, die 1980 erstmals erschien – kommt am 17. November 2023 weltweit auf den Markt kommt und kann zum Preis von 119,99 EUR vorbestellt werden.

Mit zehn der bekanntesten Videospiele in der Geschichte von Atari, darunter Adventure und Missile Command, wurde das Atari 2600+ mit moderner Technologie entwickelt, um das ursprüngliche Atari 2600 Video Game System mit vier Schaltern authentisch nachzubilden.

Für alle, die das Spielerlebnis der 70er und 80er-Jahre erleben wollen, liegt dem Atari 2600+ der CX40+ Joystick-Controller bei, der in Größe und Layout dem originalen 2600 Joystick-Controller nachempfunden ist und so für einen Hauch von Nostalgie sorgt.

„Die Bewahrung klassischer Spiele ist eine Priorität für Atari, und die Veröffentlichung des Atari 2600+ wird die Hunderten von Atari 2600- und 7800-Spielen, die in den letzten 50 Jahren veröffentlicht wurden, für jedermann zugänglich machen“, so Wade Rosen, Chairman und CEO von Atari. „PLAIONs Ansatz für eine qualitativ hochwertige Nachbildung der ikonischen Atari-Hardware macht sie zum perfekten Partner, um das Atari 2600+ auf den Markt zu bringen.“

„Wir freuen uns, mit Atari zusammenzuarbeiten, um das Atari 2600 wieder aufleben zu lassen und die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach Retro-Hardware zu bedienen“, so Ben Jones, Commercial Director of Retro bei PLAION. „Gamer, die sich an den Nervenkitzel erinnern, den das Spielen von Arcade-Games zu Hause zum ersten Mal auslöste, werden vom Atari 2600+ direkt in diese Zeit zurückversetzt. Für alle anderen bietet das Angebot zeitlosen Spaß und die Chance, das goldene Zeitalter der Videospiele auf eine Weise zu erleben, wie sie nur von Atari kommen kann.“