Forza Motorsport 8: Zusätzlicher Livestream angekündigt

Forza Motorsport 8

Turn 10 Studios wird nach der Xbox Direct Show am Mittwoch einen weiteren Livestream am Donnerstag veranstalten.

Forza Motorsport-Fans dürfen sich gespannt die Rennfahrerhände reiben, denn am kommenden Mittwoch wird Turn 10 Studios das neue Spiel endlich der Weltöffentlichkeit bei der neuen Xbox Direct präsentieren.

Doch damit nicht genug, denn am Donnerstag folgt nur einen Tag später ein weiterer Forza Motorsport Livestream, der offenbar 60+ Minuten lang noch einmal deutlich mehr ins Detail gehen wird.

Also Forza Motorsport-Fans schaltet am Mittwoch und am Donnerstag ein, wenn das brandneue Forza Motorsport richtig Vollgas gibt!

Zur Auffrischung gibt es hier noch einmal einen Trailer und Spielszenen zu sehen: