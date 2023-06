Front Mission 1st: Remake: Strategie-Rollenspiel erscheint am 30. Juni

Ab dem 30. Juni könnt ihr in Front Mission 1st: Remake euer Team aus Wanzer-Piloten in die Schlacht schicken.

Mit Front Mission:1st Remake startet der Publisher Forever Entertainment seine Remake-Serie des berühmten Runden-Strategiespiels. Aus einer Auswahl von Piloten stellt ihr eure Truppe zusammen, die ihr dann in riesigen Kampfrobotern, den sogenannten Wanzern, durch eine epische Kampagne befehligen werdet.

Dafür stehen euch zwei Kampagnen zur Verfügung, die jeweils eine andere Seite des Konflikts beleuchten. Die Schlachten werden nicht in Echtzeit, sondern in Runden ausgefochten. Die Wanzer rüstet ihr vor der Schlacht aus, um so auf den bevorstehenden Kampf ideal vorbereitet zu sein.

Zusätzlich haben eure Piloten ihre eigenen Stärken und Schwächen, was den taktischen Aspekt weiter in den Vordergrund rückt, denn das Team wird vor der Partie von euch frei zusammengestellt.

„Huffman Island ist der einzige Ort, an dem die Oceania Cooperative Union (O.C.U.) und die vereinigten Kontinentalstaaten (U.C.S.) eine Landgrenze teilen, was diesen Ort zum Epizentrum des zweiten Huffman-Konflikts im Jahr 2090 macht.“

„Als Leiter eines Aufklärungszuges wird O.C.U. Captain Royd Clive mit der Untersuchung einer U.C.S.-Munitionsfabrik beauftragt. Ihre Mission nimmt jedoch eine unerwartete Wendung, als sie von U.C.S.-Wanzern überfallen werden – was eine Kette von Ereignissen auslöst, die die gesamte Insel in einen ausgewachsenen Krieg stürzt. Inmitten des Chaos verschwindet Royds Verlobte, Lieutenant Karen Meure.“

„Royd wird aus dem Militärdienst entlassen und begibt sich auf die Suche, um die Wahrheit aufzudecken. Nach und nach wird er eine Verschwörung aufdecken, und mehr zu den Mächten erfahren, die die Fäden ziehen.“

Das Studio hat bei der Umsetzung mit viel Liebe zum Detail gearbeitet, um so nah wie möglich an der Vorlage zu bleiben. Neben einer verbesserten Steuerung wurde der Soundtrack komplett neu von einem Orchester eingespielt. Das Spielsystem bietet neben dem klassischen Modus einen überarbeiteten Spielmodus. Wer sich das Mech-Spektakel einmal ansehen möchte, kann dazu eine Demo auf Steam ausprobieren.

Diese bietet euch die Chance, in zwei Missionen auf Seiten der O.C.U hereinzuschauen. Dazu bekommt ihr Zugang zur Werkstatt, um eure Wanzer entsprechend vorzubereiten. Gespielt werden können die Spielmodi in jedem der drei möglichen Schwierigkeitsgrade. Die beiden Missionen sind Teil der Kampagne, ihr habt daher die Möglichkeit den Spielstand in das fertige Spiel am PC zu übertragen.

Front Mission 1st: Remake ist ab dem 30. Juni für Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC und Xbox One erhältlich. Der zweite Teil der Remake-Reihe wurde ebenfalls schon angekündigt. Allerdings wurde die Veröffentlichung verschoben.