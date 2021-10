Ghost Recon Frontline: Geschlossene Testphase verschoben

Letzte Woche kündigte Ubisoft überraschend Ghost Recon Frontline an, einen kostenlosen PvP-Shooter im Ghost Recon-Universum von Tom Clancy.

Ubisoft Bukarest plante für diese Woche (14. bis 21. Oktober) eigentlich einen ersten geschlossenen Test auf PC, zu dem man sich registrieren konnte.

Wie man jetzt mitteilt, wurde der Test verschoben.

Als Grund gab man lediglich an, die bestmögliche Spielerfahrung zu schaffen, weshalb man den Test verschiebt.

Einen neuen Termin will man zu gegebener Zeit kommunizieren.

We have an important message regarding Ghost Recon Frontline's Closed Test. pic.twitter.com/ne1VgOLMJF

— GRFrontline (@GRFrontline) October 13, 2021