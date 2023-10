Ghostrunner 2: Accolades-Trailer voller Action

Autor:, in / Ghostrunner 2

Wenn es dem Sequel an etwas nicht mangeln wird, dann an Action – das beweist dieser neue Trailer zu Ghostrunner 2.

Ein neuer Accolades-Trailer zu Ghostrunner 2 stimmt auf das gewaltige Sequel ein – und besagter Trailer ist nicht ohne. Action gibt es jede Menge, wie man es von einer solchen Fortsetzung eben erwarten würde.

Im Mittelpunkt von Ghostrunner 2 steht Jack, der ein Jahr nach den Ereignissen aus Ghostrunner im Dharma Tower gegen Gangs kämpft. Dort ist der mysteriösen Mitra auf der Spur – auch mit einem brandneuen Motorrad.

Doch das ist nicht alles, was Jack in Ghostrunner 2 zur Verfügung steht, denn neue Fähigkeiten wie Shuriken – eine Fähigkeit, mit der ihr explosive Fässer nutzen könnt, um eure Feinde auszuschalten – sollen dem Spielspaß in Ghostrunner 2 aufs nächste Level verhelfen.

Ghostrunner 2 erscheint am 26. Oktober für die Xbox Series X|S, die PlayStation 5 und den PC.

Solltet ihr schon jetzt Lust auf das Spiel haben, könnt ihr euch übrigens an der kostenfreien Demo versuchen, die ihr über den Microsoft Store herunterladen könnt: