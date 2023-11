Ghostrunner 2: 6 Millionen Dollar Einnahmen decken Kosten

Autor:, in / Ghostrunner 2

Mit mehr als sechs Millionen Dollar an Einnahmen, wurden die Produktionskosten von Ghostrunner 2 gedeckt.

Weniger als eine Woche nach Veröffentlichung hat Ghostrunner 2 seine Produktionskosten wieder eingespielt und einen Gewinn erwirtschaftet.

Laut Bankier.pl generierte der Nachfolger des rasanten Cyberpunk-Slashers Ghostrunner bis zum 31.Oktober 6,13 Millionen US-Dollar. Bei Produktionskosten von 4,2 Millionen Dollar liegt der Gewinn bei über 1,9 Millionen Dollar.

Ghostrunner 2, entwickelt von One More Level, erschien erst am 27. Oktober für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Ob in den genannten Zahlen auch die Kosten für die Vermarktung des Spiels enthalten sind, das Publisher 505 Games auf den Markt brachte, ist nicht bekannt.

