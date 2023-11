The Game Awards: Angaben zur Dauer und Ankündigungen der Show

Geoff Keighley, Schöpfer der Game Awards und gleichzeitig Moderator der Verleihung, hat einige Fragen zur Show beantwortet, die am 7. Dezember stattfinden wird.

Über die Anzahl an Weltpremieren, die dieses Jahr gezeigt werden, war sich Keighley nicht ganz sicher, vermutlich sind es genauso viele wie im Jahr davor.

Keighley sagte: „Ich weiß nicht [ob das so ist]. Ich weiß nicht [ob es die gleiche Anzahl sein wird]. Ich habe nicht nachgezählt, um ehrlich zu sein. Ich denke, es werden ungefähr gleich viele sein, aber ich weiß es nicht… außerdem, was ist eine Weltpremiere?“

Von der Bezeichnung „Weltpremiere“ rückt man in diesem Jahr übrigens ab und behandelt Ankündigungen, erste Einblicke etc. gleichwertig als großartige Spieleinhalte.

Unterm Strich können Zuschauer eine ähnliche Laufzeit und Menge an Inhalten erwarten, wie im letzten Jahr.

„Ich möchte keine Zahl nennen, weil sie dann im Internet nachhallen würde… aber es ist wahrscheinlich ähnlich wie in den vergangenen Jahren, was die Länge der Show und den Inhalt angeht“, so Keighley.

„Letztes Jahr waren wir etwas kürzer, oder wir haben es versucht, aber dann hat sich Chris Judge mit seiner Rede viel Zeit gelassen. Wahrscheinlich wird die Show ähnlich wie letztes Jahr sein, nur etwas kürzer.“