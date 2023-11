Kingdoms and Castles: Im Dezember werden Königreiche errichtet

Autor:, in / Kingdoms and Castles

In der Städtebau-Simulation Kingdoms and Castles errichten Spieler im Dezember Königreiche.

BlitWorks kündigt die Veröffentlichung des von Lion Shield entwickelten Kingdoms and Castles für den 1. Dezember auf Xbox Series X|S und Xbox One an.

Spieler fangen ganz unten an in Kingdoms and Castles und gründen ein kleines Dorf, welches sie zu einer blühenden Stadt mit imposanten Burgen ausbauen werden.

Beim Ausbau des Reiches treffen Spieler strategische Entscheidungen, die wichtige Bereiche wie Steuerpolitik, Landwirtschaft, Industrie, religiöse Einrichtungen oder Verteidigung beeinflussen. Ob eure Stadt floriert oder scheitert, hängt neben diesen Entscheidungen auch vom Bau von Verteidigungen ab, einem weiteren wichtigen Aspekt.