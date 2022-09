Grid Force: Mask of the Goddess: Xbox-Version erscheint bald

Grid Force Mask of the Goddess von Entwickler Dreamnauts Studio erscheint am 15. September für PC und danach für Xbox.

Spielentwickler und -publisher und Mitglied der Gravity-Gruppe, Gravity Game Arise Co., Ltd. freut sich bekannt zu geben, dass „Grid Force Mask of the Goddess“ vom britischen Entwickler Dreamnauts Studio am 15. September 2022 für PC via Steam erscheinen wird.

Das Spiel, das kürzlich mit einem der 3 Devcom-Awards ausgezeichnet wurde, wird zuerst auf Steam in Englisch, Japanisch, Koreanisch und vereinfachtem Chinesisch erscheinen. Die Xbox- und Switch-Versionen sowie die französischen, deutschen, spanischen und portugiesischen Sprachversionen werden kurz nach der Veröffentlichung folgen.

„Grid Force“ ist ein taktisches Bullet-Hell-RPG in Echtzeit mit einer großen Auswahl von über 28 Helden, die rekrutiert, trainiert und weiterentwickelt werden können. Die Kämpfe, die oft fälschlicherweise für rundenbasiert gehalten werden, finden in Echtzeit statt und sind blitzschnell und machen sofort süchtig, wenn ihr Welle um Welle von immer stärkeren Gegnern mitnehmt und versucht, das Grid zu erobern!

Eine tiefgründige und leidenschaftliche Geschichte mit einer rein weiblichen Besetzung. Schlüpft in die Rolle von Donna, einer geheimnisumwitterten Kämpferin, die die Welt von Gora durchquert, Freunde trifft und ihr Team von Heldinnen aufbaut, um ihre Herkunft zu enträtseln und ihre Zukunft und die ihrer Freunde zu retten. In den wunderschön von Hand illustrierten Comics im Manga-Stil begebt ihr euch auf eine Reise, bei der jede Entscheidung, die ihr trefft, euch einen neuen Freund oder einen neuen Rivalen einbringen kann.

Stellt eine Gruppe von 4 Helden zusammen und achtet dabei genau auf ihre Fähigkeiten, Spielstile und Elementartypen. Wechselt aktiv zwischen den einzelnen Mitgliedern eurer Truppe, um die Herausforderungen zu meistern, die euch die Angreifer stellen.

Zur Auswahl stehen die Klassen Champions, Zauberer, Verteidiger und Valiants, und jeder Charakter verfügt über einzigartige normale und schwere Angriffs- und Spezialfähigkeiten. Die Elemente, die die Charaktere verwenden, können sich auch auf den Schaden auswirken, den ihr verursacht oder erleidet. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, eine bestimmte Welle von Bösewichten zu besiegen, könnte ein Wechsel eurer Mannschaft genau das Richtige sein.

Sammelt verschiedene Splitter von den besiegten Gegnerwellen ein und verwendet sie, um euren Kader zu verstärken. Achtet auf die Fähigkeiten und den Elementtyp der Charaktere, für die ihr eure Splitter ausgebt. Je mächtiger ein Charakter wird, desto mehr Fertigkeiten und Fähigkeiten könnt ihr freischalten.

Als Letztes solltet ihr die wertvollen Masken aufspüren und ausrüsten. Diese Relikte sind nicht nur von unglaublicher Bedeutung, sondern verleihen einem Charakter für eine gewisse Zeit die Macht einer Göttin, um den Feind zu vernichten.

Falls euch die Details gefallen, dann könnt ihr weiterhin die Xbox-Demo herunterladen und das Spiel ausprobieren: