Halo Infinite: World Championship Tag 4 Stream mit Twitch Drops gestartet

Die Halo Infinite World Championships 2022 gehen weiter. Bei der Weltmeisterschaft treten die besten Teams aus HCS Jahr 1 gegeneinander an und kämpfen um ein Preisgeld von 1.000.000 Dollar und den Titel des Champions.

Wer über Twitch einschaltet, kann dazu exklusive Twitch Drops für Halo Infinite abgreifen:

Welche Drops auf euch warten, seht ihr hier:

Wer möchte, kann auch bei YouTube einschalten:

Less than an hour away till doors open for the first time at #HaloWC 2022. What are you going to do first? 🤔 pic.twitter.com/l75156GNvV

— Halo (@Halo) October 21, 2022