In Rays of the Light: Meditative Suche von Leben und Tod

In Rays of the Light ist das Remake von The Light aus dem Jahr 2012, das sich mit unserem Platz in dieser Welt beschäftigt.

In Rays of the Light (In den Strahlen des Lichts) ist eine stimmungsvolle Parabel über unseren Platz in dieser Welt – Leben und den Tod. Im Spiel erforscht ihr ein geheimnisvolles Gebiet, das mit einer Vielzahl von Details gefüllt ist, die die geheimnisvolle Geschichte Stück für Stück offenbaren. Auf eurem Weg löst ihr Rätsel und studiert unterwegs Textnachrichten.

In Rays of the Light Merkmale

Meditative Suche in der Ich-Perspektive

Eine metaphorische, philosophische Geschichte, die sich durch das Erkunden von Details und der Umgebung offenbart

Melodischer Soundtrack komponiert von Dmitry Nikolaev

Zwei Endungen

Remake des Spiels „The Light“ von 2012

