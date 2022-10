Last Days of Lazarus: Horrorspiel erscheint für Xbox Series X|S kurz vor Halloween

Autor:, in / Last Days of Lazarus

Das Horrorspiel Last Days of Lazarus erscheint für Xbox Series X|S am 28. Oktober und liefert Gruselatmosphäre zu Halloween.

Damit ihr an Halloween passendes Spielmaterial habt, wird GrimTalin das Horrorspiel Last Days of Lazarus am 28. Oktober für Xbox Series X|S veröffentlichen.

Last Days of Lazarus spielt in einem postsowjetischen Osteuropa und erzählt die Geschichte eines verstörten Mannes, der nach dem Tod seiner Mutter in das Haus seiner Kindheit zurückkehrt, um einige Zeit mit seiner Schwester Ljudmila zu verbringen. Doch als das Land um ihn herum zu zerfallen beginnt, beginnt auch die Realität selbst zu zerfallen, und eine Reihe unerklärlicher Ereignisse führt ihn auf die Suche nach mehr über die verstörende Vergangenheit seiner Familie.

Last Days of Lazarus ist ein First-Person-Adventure mit einer starken Geschichte und einer reichhaltigen Grafik, die von der post-sowjetischen Ära inspiriert ist, mit einem Gothic-Look und übernatürlichen Elementen. Im Laufe der Geschichte trefft ihr auf fragwürdige Charaktere, deren verdorbene Version der Wahrheit ihr durchschauen müsst. Da ihr selbst eine schwierige Vergangenheit habt, müsst ihr nicht nur die Rätsel lösen, die euch auferlegt werden, sondern auch jeden Funken Hoffnung auf Erlösung am Leben erhalten.

Das First-Person-Abenteuerspiel ist stark vom postkommunistischen Rumänien, unheimlichen Orten, religiösen Überzeugungen und seltsamen Aberglauben inspiriert. Schaut euch den Stil hier im offiziellen Xbox-Trailer an: