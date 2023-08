Legend Bowl, das ultimative Wort für detailreiche, voll ausgestattete, simulationsbasierte American Football-Spiele, ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und One sowie Nintendo Switch erhältlich.

Ursprünglich wurde Legend Bowl von Javier Martinez, einem Veteranen des EA Madden-Entwicklungsteams, entwickelt. Der Anstoß für Legend Bowl kam durch seine zunehmende Unzufriedenheit mit dem Zustand der Madden-Spiele.

Da Martinez einen Mangel an Verbesserungen, Innovationen und eine Stagnation hin zu einer Priorisierung von Mikrotransaktionsaspekten wahrnahm, kündigte Javier bei EA, um die Entwicklung eines Fußballspiels voranzutreiben, von dem er glaubte, dass es echte Tiefe, Komplexität und Respekt für die Zeit der Spieler haben könnte.

Als solches bietet Legend Bowl einige der tiefgreifendsten Simulationselemente, die man in diesem Genre gesehen hat, und ist absolut randvoll mit Features.

Das Spiel wird als spiritueller Nachfolger von Tecmo Bowl gepriesen und vereint Retro- und modernes Football-Feeling, was es zu DEM Spiel für alle macht, die das Bedürfnis nach detaillierten Sportsimulationen haben.

Legend Bowl ist ab sofort für $24.99 USD (oder plattformspezifisches Äquivalent) erhältlich, mit einem 15%igen Einführungsrabatt für 3 Wochen.

Top Hat Studios hat auch einen neuen Trailer veröffentlicht, um den heutigen Start von Legend Bowl auf den Konsolen zu feiern.

Andy Andi Han, Executive Producer von Top Hat Studios, agte zum heutigen Release: „Legend Bowl ist wahrscheinlich eines der anspruchsvollsten Spiele, die wir je für eine Konsolenversion portiert, angepasst und optimiert haben. Da es sich um einen Simulator mit einer enormen Komplexität unter der Haube und so vielen verschiedenen beweglichen Teilen handelt, ist der Arbeitsaufwand für das, was wie ein 2D-Pixelart-Spiel aussieht, definitiv irreführend. Unser Team hat unglaubliche Arbeit geleistet, um das Spiel nicht nur zum Laufen zu bringen, sondern auch zum Laufen zu bringen. Am Ende erforderte das Projekt über 7 Millionen Zeilen Code, verteilt auf 2 Konsolengenerationen und 5 verschiedene Geräte. Wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben – es gibt wirklich kein tiefergehendes Football-Spielerlebnis wie Legend Bowl, und jedes einzelne Gramm Schweiß war es wert.“