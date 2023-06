Legend Bowl: Football-Spiel erscheint im Sommer für Xbox

Autor:, in / Legend Bowl

Legend Bowl lässt in diesen Sommer den Ruhm des American Football auf den Konsolen wieder aufleben.

Die Zeit ist reif für eine Legende. Legend Bowl bringt die glorreichen Zeiten der Pixel-Football-Spiele zurück, in denen jedes Spiel ein komplettes Erlebnis war, das Tausende von Stunden Spielspaß bot, vollgestopft mit Features, durch die man sich wirklich wie ein Trainer fühlte, und mit endlosem Wiederspielwert.

Mit der perfekten Mischung aus Hybrid-Football im Arcade-Stil und Simulationsaspekten auf und abseits des Spielfelds bringt Legend Bowl das Gridiron zu neuem Ruhm.

Nach einem langwierigen, mehrjährigen Portierungsprozess, der eine intensive Zusammenarbeit zwischen Top Hat Studios, Inc. und YoYoGames beinhaltete, um radikale Kernverbesserungen an GMS2, der dem Spiel zugrunde liegenden Engine, vorzunehmen, liefert Legend Bowl ein reibungsloses, natives Spielerlebnis, das für PlayStation 5 und Xbox Series X|S optimiert wurde.

Dank umfangreicher Engine-Optimierungen wird das Spiel auch für Nintendo Switch und die Konsolen der letzten Generation, Xbox One und Playstation 4, erscheinen.

Das Aushängeschild von Legend Bowl ist ein vollwertiger FRANCHISE-Modus, der den Spielern das Gefühl gibt, auf dem Trainerstuhl zu sitzen, nach dem sie sich schon lange gesehnt haben.

Erstellt euren eigenen Trainer (oder wählt einen aus der Liga), wählt eines der 32 einzigartigen Teams aus und führt sie durch aufeinanderfolgende, vollständige 17-Wochen-Spielpläne. Verwaltet eure Stadieneinrichtungen, Mannschaftsaufstellungen und Spielerbedürfnisse und stellt euch dem kritischen Blick der Presse in den Nachrichten.

Es gibt auch eine komplette Nebensaison, in der ihr euer Team durch Abgänge, freie Spielervermittlungen, Spielerentwicklungen und einen kompletten 7-Runden-Draft führt. Legend Bowl stellt euch in den Mittelpunkt des Geschehens, und ihr müsst die Chemie eures Kaders und eurer Spieler in den Griff bekommen, um ein legendäres Team aufzubauen. Und als lebendiges, atmendes Franchise… werden auch die Aktionen anderer Teams eine Rolle spielen…

Unabhängig vom Modus ist die Steuerung und Anpassung der Spieler der Schlüssel zum Erfolg. In Legend Bowl könnt ihr Spieler, Trainer und Teams vollständig anpassen, um eure ganz eigene Traumliga zu erstellen. Wählt aus einer Vielzahl von Frisuren, Gesichtern, Schirmen, Ohrringen, Hüten, Stirnbändern, Handschuhen und vielem mehr, um eine einzigartige Mannschaft zusammenzustellen, die euren Vorstellungen entspricht.

Wenn es um die Liebe zum Detail geht, wird an nichts gespart. Realistisches Wetter mit einem zeitgesteuerten Beleuchtungssystem lässt euch die Kälte oder Hitze auf dem Spielfeld spüren. Ob klar, bewölkt, Regen oder Schnee, ihr müsst all dem trotzen. Statistik-Overlays auf dem Spielfeld, Halbzeitstatistiken, Statistiken am Ende des Spiels, Spielfeldgrafiken, Live-Schiedsrichter, Kettenbande, Maskottchen, Werbung, Fans und vieles mehr lassen euch ins Spielgeschehen eintauchen und versetzen euch ins Stadion!

Im Ausstellungsmodus könnt ihr einfach 2 beliebige Teams auswählen und sie entweder als Mensch gegen CPU, Mensch gegen Mensch oder als CPU gegen CPU gegeneinander antreten lassen, damit die Funken fliegen! Spielt mit bis zu 4 Spielern lokal.

Es gibt auch Turniere im Bracket-Stil, bei denen 16 Teams versuchen, an die Spitze zu gelangen. Momentum und Gewicht lassen euch die Auswirkungen jedes Tackles, Fummels oder Kicks spüren und machen den Kampf auf dem Gridiron lebendig.

Das Spiel ist sorgfältig ausbalanciert, um eine optimale Mischung aus Arcade-Spaß und realistischen/simulierten Spielmechanismen zu bieten. Geschwindigkeit, Beweglichkeit, Beschleunigung und vieles mehr kommen ins Spiel.

Legend Bowl wird im Sommer 2023 von Top Hat Studios, Inc. für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und Series X|S-Konsolen veröffentlicht.