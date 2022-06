LEGO Brawls: Release-Termin zum Klötzchen-Prügler

Autor:, in / LEGO Brawls

Im September fliegen die Bauklötze durch die Gegend. Denn mit einem neuen Trailer verkündet Bandai Namco Entertainment das Datum für die Veröffentlichung des Spiels LEGO Brawls.

Das Multiplayer-Kampfspiel mit den bekannten Bausteinen wird demnach am 02. September für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch, Apple Arcade und PC erscheinen und euch in verschiedenen Settings als Pirat, Cowgirl oder Ninja gegeneinander antreten lassen.