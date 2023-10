Lollipop Chainsaw RePOP: Kampfsystem und Kamera werden überarbeitet

Seit einer Weile ist es still um den Fortschritt zum Remaster von Lollipop Chainsaw RePOP, welches nach letzten Meldungen nun doch kein vollständiges Remake werden soll. Auf der Plattform X meldete sich der Game-Designer Yoshimi Yasuda jetzt zu Wort.

Yasuda schrieb: „Wir möchten die Kämpfe so umgestalten, dass sie den heutigen Konsolen-Actionspielern gefallen, zum Beispiel durch Geschwindigkeitsanpassungen die Trägheit der Kettensägenkämpfe beseitigen, das Eingabe-Timing für Cheerleading- und Kettensägenkombo-Attacken verbessern und die Kameraführung verbessern.“

Insbesondere, wenn ihr das Original gespielt habt, solltet ihr euch über diese Ankündigung freuen. Die Kameraführung in Lollipop Chainsaw war bereits für damalige Verhältnisse nicht gut umgesetzt und sorgte so oft für frustrierende Momente. Das Kampfsystem führte ebenfalls zu einigen ärgerlichen Momenten. Wenn ihr das Spiel nicht habt, aber trotzdem etwas in Nostalgie schwelgen wollt, schaut euch unseren Test des Originals von 2013 gerne an.

Derzeit ist Lollipop Chainsaw RePOP für eine Veröffentlichung im nächsten Jahr vorgesehen.