Mayhem Brawler: Gameplay Trailer zum Beat’em’Up veröffentlicht

Seht euch den Gameplay Trailer zu Mayhem Brawler an. Das kommende Beat’em’Up wird im August veröffentlicht.

Mayhem Brawler ist ein Urban-Fantasy-Themen-Beat ‚em up, das den 90er Arcade-Vibe in die Gegenwart zurückbringt. Mit Kunst im Comic-Stil und knallharten Soundtracks bietet es ein einzigartiges Erlebnis, das allein oder im Koop mit Freunden gespielt werden kann, während die eigenen Entscheidungen den nächsten Schritt in der Geschichte bestimmen.

Mayhem Brawler Gameplay Trailer

Mayhem Brawler soll am 19. August 2021 für Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht werden.