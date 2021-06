Tales of Arise: Neuer Charakter-Trailer führt Shionne ein

Autor:, in / Tales of Arise

Ein neuer Trailer zu Tales of Arise führt die stolze und elegante Shionne als Charakter ein und stellt sie genauer vor.

In Tales of Arise erwarten euch die unterschiedlichsten Charaktere, ein intuitives Kampfsystem und eine fesselnde Geschichte in einer wunderschönen Welt, für die es sich zu kämpfen lohnt. Im neuen Charakter-Trailer wird Shionne, eine stolze und elegante Frau, näher vorgestellt. Sie ist mit elektrisierenden Stacheln verflucht und jedem jedem, der sie berührt, Schmerzen zufügen.

Nach einer unerwarteten Begegnung mit Alphen schließt sie sich der Rebellion gegen Rena an, um ihre eigenen geheimen Beweggründe zu verfolgen.

Tales of Arise wird am 10. September 2021 für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 4 und PC veröffentlicht.