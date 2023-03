Mayhem in Single Valley: Das Abenteuer beginnt auf der Xbox

Autor:, in / Mayhem in Single Valley

Mayhem in Single Valley ist ab sofort für Xbox erhältlich. Hier gibt es den offiziellen Launch-Trailer zu sehen.

In diesem rasanten Retro-Action-Adventure Mayhem in Single Valley schlüpft ihr in die Rolle eines Teenagers, der seine Heimatstadt retten muss. Freut euch auf viele Rätsel und ein packendes Abenteuer.

Hier gibt es den Launch-Trailer zu sehen: