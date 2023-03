The Long Dark: Teil 2 zu Tales from the Far Territory erschienen

Autor:, in / The Long Dark

Für The Long Dark ist Teil 2: Signal Void aus der Erweiterung Tales from the Far Territory jetzt spielbar.

Hinterland hat den zweiten Teil zu Tales from the Far Territory auf Steam, Epic Games Store, PlayStation und Xbox veröffentlicht.

Das neueste Expansion Pass-Update für The Long Dark führt die erste Geschichte, Signal Void, ein. Die Spieler können eine erzählerische Geschichte erkunden, die in die mysteriöse Vergangenheit des Territoriums eintaucht und Gameplay-Ziele enthält, die die Geschichte von Great Bear Island enthüllen.

Tales from the Far Territory wird in mehreren Teilen im Laufe einer 12-monatigen Kampagne veröffentlicht und enthält kostenpflichtige Updates für Besitzer des Expansion Pass und kostenlose Updates für alle, die The Long Dark oder Survival Edition besitzen.

Weitere Informationen zur ersten Geschichte und einen Blick auf die neuen Inhalte in Teil 2: Signal Void findet ihr im neuen Update-Video unten: