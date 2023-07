The Long Dark: Hotfix v2.22 ist ab sofort verfügbar

Autor:, in / The Long Dark

The Long Dark wird noch immer stets verbessert und regelmäßig speist Hinterland Studios Hotfixes ein, um ihr Survival-Spiel noch mehr zu optimieren.

Ab sofort könnt ihr den Hotfix v2.22 installieren, der einen störenden Bug der Xbox-Version mit dem Protokoll behebt. Der Hotfix ist für beide Versionen des Spiels ausgelegt, The Long Dark sowie Tales from the far Territory für Xbox und PlayStation. PC-Spieler müssen sich noch etwas gedulden, da der Download innerhalb der nächsten 48 Stunden im Epic-Client verfügbar sein wird.

Wir haben für euch die kompletten Bugfixes aufgelistet:

ALLGEMEIN

Benutzeroberfläche – Es wurde ein seltenes Problem behoben, das dazu führte, dass sich der Text im TALES-Menü überlappte.

Audio – Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Stimme eines Überlebenden unbeabsichtigt zwischen den Sprachoptionen wechselte.

Audio – Es wurde ein Fehler behoben, durch den Schrittgeräusche nicht mehr abgespielt wurden, nachdem ein Spieler auf eine Ranke geklettert war.

Benutzeroberfläche – Es wurde ein Problem mit der Logik behoben, mit der die Bettrolle im Radial-Menü angezeigt wurde. Die Bärenfell-Bettrolle und die verbesserte Daunenbettrolle werden jetzt im Radial-Menü angezeigt, vorausgesetzt, sie sind die wärmste verfügbare Bettrolle-Option.

Gameplay – Es wurde ein Fehler behoben, durch den ein beleuchtetes Streichholz nach dem Passieren eines Wasserfalls leuchtete.

Gameplay – Es wurde ein Fehler behoben, durch den Erinnerungsstücke verschwanden, wenn sie in einem Autovisier spawnten und der Spieler die Umgebung neu lud (entweder durch Laden einer Speicherdatei oder durch Wechseln in einen anderen Bereich). Wenn die Notiz in eurem aktuellen Spielstand bereits verloren gegangen ist, müsst ihr möglicherweise erneut laden oder die Region einmal verlassen und zurückkehren.

Gameplay – Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Gewicht einiger Gerichte nicht übereinstimmen konnte, je nachdem, wo man sie ansah (z. B. Rucksack vs. Rezepte).

Gameplay – Es wurde ein Fehler behoben, durch den Hagebuttenkuchen Durst beeinflussten.

Gameplay – Es wurde ein Fehler beim Stapeln der Brühe behoben, der auf eine fehlerhafte Berechnung aufgrund einer erhöhten Kochfertigkeit zurückzuführen war.

Gameplay – Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Schneehuhn stecken blieb, wenn es mitten im Flug getötet wurde.

Spielablauf – Es wurde ein Fehler behoben, durch den Gegenstände in der Nähe von Gebieten, die an den offenen Ozean grenzten (einschließlich düstere Bucht, Verwüstungspunkt usw.), seltener als vorgesehen auftauchten.

Gameplay – Es wurde ein seltenes Problem behoben, durch das neue Kochgegenstände und Rezeptkarten nicht spawnten.

Gameplay – Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Schneehuhn in benutzerdefinierten Spielmodi nicht spawnte.

XBOX

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler keinen Text in den Tabs „Tägliches Protokoll“ oder „Allgemeine Notizen“ des Tagebuchs eingeben konnten.



The Long Dark erhaltet ihr für Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 4 und 5, PC sowie Nintendo Switch. Für 29,98 Euro könnt ihr das Spiel bereits im Microsoft Store kaufen.