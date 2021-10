The Long Dark: Episode 4: Fury, Then Silence veröffentlicht

Autor:, in / The Long Dark

Die Geschichte von Mackenzie wird mit der Veröffentlichung von The Long Dark: Episode 4 „Fury, Then Silence“ fortgeführt.

Mit „Fury, Then Silence“ veröffentlichte Hinterland jetzt die vierte Episode aus dem Story-Modus „Wintermude“ für das Survivalspiel The Long Dark.

Episode 4 setzt die Geschichte des Charakters Mackenzie nach seinem unglücklichen Treffen mit dem Sträfling Mathis im Carter Dam fort. Wie sich der Buschpilot in einem Gefängniskomplex am Ende der Welt so schlägt, erfahrt ihr im Verlauf der Handlung.

Hinterland macht sich nun daran, die abschließende Episode 5 zu entwickeln.

Für die kommenden Wochen verspricht man zudem Neuigkeiten zur Zukunft des Survival-Modus, Next-Gen-Verbesserungen, Mod-Support und anderen Dingen.

Hier aber zunächst der Launch-Trailer zur neuen Episode 4: Fury, Then Silence: