Metal: Hellsinger: Dream of the Beast DLC bringt weitere Künstler ins Spiel

Für Metal: Hellsinger ist heute der erste DLC „Dream of the Beast“ mit neuen Künstlern erschienen.

Metal: Hellsinger, der Rhythmus-FPS von Entwickler The Outsiders und Publisher Funcom, veröffentlicht heute seinen ersten DLC. Dream of the Beast beinhaltet zwei neue Songs, die von Cristina Scabbia (Lacuna Coil) und Will Ramos (Lorna Shore) gesungen werden, mächtige neue Outfits und brandneue Waffen.

In Metal: Hellsinger kämpft sich der Spieler seinen Weg durch die Höllen, um Rache am Teufel selbst zu üben und seine Stimme zurückzuerobern. Spieler können zu dem Beat des gefeierten Soundtracks Horden an Dämonen wegsprengen, zerfetzten und niederschmettern.

Mit dem heutige DLC und dem neuen Free-Song-Selector-Feature, können Spieler jegliche Lieder in allen Leveln auswählen – inklusive der neuen Songs. Weil Gameplay und Musik Hand in Hand gehen, verleiht das Feature Metal: Hellsinger ganz neue Dimensionen.

Dream of the Beast erweitert das Arsenal um eine neue unüberwindbare Waffe und drei Outfits mit speziellen Mods – inklusive Schilden, Heilung und mehr max. Munition. Spieler können dank dem neuen vierläufigen Maschinengewehr – einer Mischung aus Himmel und Hölle – den Beat in ihren Händen spüren und den Dämonen mit variablen Streuschussmustern das Leben zur Hölle machen.

Neue und erfahrene Headbanger kommen in Dream of the Beast dank der neuen Inhalte, die im Spielverlauf jederzeit eingesetzt werden könne, voll auf ihre Kosten. Der DLC ist ab heute für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.

Einen Vorgeschmack auf die Höllen von Dream of the Beast liefert der Launch-Trailer: