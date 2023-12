Metal: Hellsinger: Kostenloser Horde-Modus und mehr eingetroffen

The Outsiders und Funcom lassen den neuen Metal: Hellsinger Purgatory-DLC und einen kostenlosen Horde-Modus auf die Welt los. Fans des preisgekrönten Rhythmus-Shooters bekommen damit mehr von dem, was sie lieben und obendrauf noch eine komplett neue Art und Weise, das Spiel zu erleben.

Die neue Musik, die Outfits sowie die neue Waffe aus dem Purgatory-DLC kommen in jedem Modus und unabhängig vom Spielfortschritt zum Einsatz. Die drei gehirnschmelzenden neuen Tracks von den Komponisten Two Feathers werden von zwei umwerfenden neuen Sängern performt: Melissa Bonny (Ad Infinitum) und Joe Bad (Fit for an Autopsy) – und auch Matt Heafy von Trivium ist wieder mit dabei.

Drei dunkle, schimmernde neue Outfits und die neue Waffe Telos laden zum stilvollen Schlachten ein. Der Telos-Bogen verursacht massiven Kopfschuss-Schaden und die verschossenen Pfeile lassen sich wieder einsammeln, um möglichst jeden Beat auszunutzen.

Zusätzlich zum Purgatory-DLC geht der kostenlose Horde-Modus an den Start, in dem Spieler immer starker werdende Wellen an Dämonen in brandneuen Arenen ummähen müssen. Nach jeder Welle stehen mächtige Upgrades zur Auswahl, mit denen Spieler ihren Slayer zu einer wahrhaft furchteinflößenden Dämonin ausbauen können. Void Echoes, die während eines Runs gesammelt werden, können für permanente Upgrades ausgegeben werden.

Der Horde-Modus erweitert Metal: Hellsinger, macht es abwechslungsreicher und fügt einen Hauch von Roguelite hinzu – Spieler begeben sich auf einen Ritt vom normalen Dämon hin zum wildgewordenen, headbangenden Instrument der Zerstörung. Wer den neuen Modus besteht, erhält eine Belohnung: einen neuen Skin, mit dem man auf seinen Schwingen durch die Lüfte gleiten kann.

Der Horde-Modus und Purgatory-DLC sind jetzt für PC, PlayStation 5 und Xbox X|S verfügbar; der DLC kostet 5,99 €.

Verstärker an für den neuen Trailer: