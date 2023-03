Metal: Hellsinger: Dream of the Beast DLC erscheint Ende März

Am 29. März 2023 erscheint der kostenpflichtige Dream of the Beast DLC für den Rhythmus-Shooter Metal: Hellsinger.

Für zwei brandneue Original-Songs wurden neue Talente ins Boot geholt: Cristina Scabbia von Lacuna Coil, mit ihrem kraftvollen Gesang und Will Ramos von Lorna Shore, mit seiner dämonischen Stimme, werden für Furore sorgen. Spieler können diese Songs aus dem neuen Songauswahl-Feature auswählen, das in einem kostenlosen Update am selben Tag erscheinen wird.

Zusätzlich zu den beiden neuen Songs bietet Dream of the Beast noch viel mehr. Mit der Red Right Hand, dem neuen Maschinengewehr, kann man sich in rhythmischen Todesstößen durch Dämonenscharen ballern und eines von drei aufregenden Outfits mit individuellen Gameplay-Modifikationen anziehen. Mit diesem DLC können die Spieler Metal: Hellsinger mit einem völlig anderen Beat und Spielstil erleben.

Metal: Hellsinger setzt seinen mit 97 % überwältigend positiven Steam-Feldzug fort, nachdem es auch den Golden Joystick Award für Best Audio, den Tin Pan Alley Game Music Award, den Spawnies Award für Best Music, die NAVGTR Awards für Outstanding Song Collection, Outstanding Original Light Mix Score (new IP), Outstanding Game, Music or Performance Based gewonnen hat und schließlich für die D.I.C.E Awards, die Game Awards und die Steam Awards nominiert wurde.

Metal: Hellsinger ist aktuell für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erhältlich sowie über eine gültige Game Pass-Mitgliedschaft spielbar.