Aragami 2: Studio schließt die Pforten

Lince Works hat bekannt gegeben, dass das Studio im April geschlossen wird. Das Team war für die Entwicklung von Aragami bekannt.

Über Twitter hat man folgende Stellungnahme veröffentlicht:

„Wir haben einige wichtige Neuigkeiten mit euch zu teilen. Es ist mit tiefem Bedauern, dass wir verkünden, dass Lince Works effektiv die Entwicklung neuer Projekte auf unbestimmte Zeit stoppen wird, beginnend im April dieses Jahres.“

„Wir hatten das Glück, in den letzten neun Jahren an dem zu arbeiten, was wir lieben, indem wir unser Herz und unsere Seele in die Entwicklung von fesselnden und unterhaltsamen Spielen für euch gesteckt haben, und wir sind sehr stolz auf das, was wir erreicht haben.“

„Doch leider sind wir nun am Ende unserer Reise angelangt.“

„Die letzten paar Jahre waren besonders schwierig, da wir uns auf die Entwicklung neuer IPs und einen neuen Kurs für das Unternehmen verlegt haben. Wir waren ehrgeizig in Bezug auf das, was wir als Studio erreichen wollten, aber obwohl wir gute Fortschritte gemacht haben, war das wirtschaftliche Umfeld leider nicht günstig und uns lief die Zeit davon.“

„Es bricht uns das Herz zu wissen, dass all die Arbeit, die wir im vergangenen Jahr geleistet haben, letztendlich nicht zu Ende geführt werden kann.“

„Wir werden unserer Community und den Spielern auf der ganzen Welt immer dankbar sein. Eure Loyalität und Leidenschaft für unsere Spiele waren unsere treibende Kraft, und wir können euch nicht genug für die unschätzbare Unterstützung danken, die ihr uns in all diesen Jahren entgegengebracht habt.“

„Wir möchten euch versichern, dass Aragami und Aragami 2 weiterhin auf allen Plattformen und in allen Geschäften erhältlich sein werden und auch der Online-Koop wird weiterhin möglich sein.“

„Wir möchten auch unserem unglaublichen Team unseren Dank aussprechen, das so hart daran gearbeitet hat, unsere Spiele zum Leben zu erwecken. Schweren Herzens müssen wir unsere Wege trennen, aber wir wissen, dass sie auch in Zukunft ihr Talent und ihre Leidenschaft in die Branche einbringen werden. Wir werden unser Bestes tun, um ihnen dabei zu helfen, den besten Platz zu finden, um ihre Karriere fortzusetzen.“

„Auch, wenn wir unsere Türen schließen, werden die Erinnerungen und Erfahrungen, die wir mit dem Team und Ihnen, unseren Fans, teilen, für immer bleiben. Danke, dass Sie Teil unserer Reise waren und sie zu einer unvergesslichen Reise gemacht haben. Lince Works“