Aragami 2: Goldstatus verkündet

Aragami 2 ist Gold und erscheint pünktlich am 17. September 2021.

Aragami 2 gehört zu den am meisten erwarteten Ninja-Stealth-Titeln für 2021 und hat bereits den Gold-Status erreicht! Das Team von Lince Works ist unglaublich dankbar und fühlt sich durch die anhaltende Unterstützung der Community geehrt.

Mit über 700.000 verkauften Exemplaren war das ursprüngliche Aragami eine bemerkenswerte Leistung für das aufstrebende Studio Lince Works. Aragami 2 bietet die Möglichkeit, mehr von den Ideen des Teams zu verwirklichen und ein neues Gesicht im Stealth-Action-Genre zu etablieren.

Aragami 2 wird am 17. September 2021 in digitaler Form erscheinen. Vorbestellungen für Aragami 2 sind ab sofort auf Steam ($34.99 / €34.99 / £29.99) möglich und Spieler können einen Rabatt von 15 % in Anspruch nehmen.

Vorbestellungen im PlayStation Store ($39,99 / €39,99 / £34,99) und Xbox Store ($39,99 / €39,99 / £34,99) werden in Kürze eröffnet.