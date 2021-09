Aragami 2: Sequel war ein sehr ehrgeiziges Projekt laut Entwickler

Autor:, in / Aragami 2

Der Entwickler von Aragami 2 sagt, dass das Spiel alles repräsentiert, was man sich vom ersten Spiel erhofft hatte.

Der erste Teil konzentrierte sich stark auf Stealth-Gameplay, das von den Spielern im wesentlichen gut aufgenommen wurde. Aragami 2 soll mehr auf die Story ausgerichtet sein und auch Koop und Anpassung der Ausrüstung bieten.

Im Interview mit Wccftech sprach David León, Game Director von Aragami 2 und Mitbegründer des Entwicklers Lince Works, über den Anspruch des Sequels. Darüber, dass im ersten Spiel viel ausgelassen wurde, weil es unter anderem an Ressourcen und Budget mangelte. Mit dem zweiten Teil änderte sich dies. Aspekte wie Individualisierung, breiteren und wiederholbaren Levels, Koop und einem verbesserten Kampfsystem ist das Spiel viel näher an der Vision des ursprünglichen Titels.

„Für das erste Aragami-Spiel mussten wir viele Features und andere grandiose Ideen weglassen, einfach weil uns die Erfahrung, die Ressourcen und das Budget fehlten. Aragami 2 repräsentiert also alles, was wir mit Aragami erreichen wollten.“

„Der technische Sprung in dieser Fortsetzung ist offensichtlich. Aragami 2 hat deutlich größere Levels mit einer breiteren vertikalen Streuung im Kern, was für die Spieler mehr Freiheit und Wiederspielbarkeit bedeutet. Gepaart mit einem ausgefeilten und agilen Gameplay werden Spieler sich in den Schuhen von Kurai wirklich wie ein Ninja fühlen.“

„Da Aragami 2 von 3 Spielern im Online-Koop gespielt werden kann, haben wir besonderes Augenmerk auf die Zusammensetzung der Clans und die Clan-Identität gelegt. Es muss sich so anfühlen, als ob dein Clan seinen eigenen Stil trägt und jeder Spieler innerhalb des Clans ein einzigartiges Aussehen hat. Wir haben eine größere Auswahl an Charakteranpassungsfunktionen eingebaut, mit denen ihr euer Aussehen und eure Ausrüstung individuell gestalten könnt.“

„Schließlich machte sich das Team daran, ein neues Kampfsystem von Grund auf zu entwickeln. Dies war in der Tat eine der ehrgeizigsten und anspruchsvollsten Aufgaben für uns. In Aragami 2 entscheidest du, wie du deine Gegner angreifst, ob du dich versteckst oder sie direkt bekämpfst. Du wählst deinen eigenen Spielstil. Alles in allem sind wir der Meinung, dass wir eine gute Balance erreicht haben, indem wir den Kampf optional, aber dennoch schwer zu meistern gemacht haben, damit er von den Spielern nicht überstrapaziert wird.“

Aragami 2 wird am 17. September 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erscheinen und Day One im Xbox Game Pass enthalten sein.