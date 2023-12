HAWKED: Crossplay-Beta auf der Xbox gestartet

Autor:, in / HAWKED

HAWKED ist ein kostenloser Online-PvPvE-Extraktions-Shooter, der sich derzeit im Early Access befindet und vom 7. bis 11. Dezember für eine Cross-Play-Beta geöffnet wird.

Entdeckt X-isle auf Xbox Series X|S, Playstation 4 & 5 und PC. Plündert und schießt und extrahiert mysteriöse Artefakte im Solo- und Squad-Modus und habt außerdem die Möglichkeit, einen kostenlosen Renegade Pass zu erhalten.

Die Open Beta für HAWKED wird für alle Spieler zwischen dem 7. und 11. Dezember zur Verfügung stehen. Die offene Beta beginnt am 7. Dezember um 16:00 Uhr MEZ und endet am 11. Dezember um 16:00 Uhr MEZ.

Und so nehmt ihr auf der Xbox teil:

Meldet euch an eurer Xbox Series X|S oder Xbox One Konsole an und startet die Xbox Insider Hub App (installiert den Xbox Insider Hub aus dem Store, falls nötig). Navigiert zu Previews > HAWKED – Beta und wählt beitreten.