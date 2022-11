HAWKED: PvPvE Extraktions-Shooter angekündigt

Autor:, in / HAWKED

Publisher und Entwickler Upwake.me hat HAWKED angekündigt, einen brandneuen PvPvE Extraktions-Shooter. Der neue Titel wird für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich sein.

Für PC-Spieler beginnt am 24. November eine geschlossene Alpha auf Steam, in der sie einen ersten Blick auf den Hunt-Modus werfen können, der entweder alleine oder in Dreiergruppen spielbar ist.

HAWKED ist ein Online-Shooter, in dem Teams oder Einzelspieler gegeneinander antreten, um Schätze auf einer abgelegenen Insel zu sammeln und zu bergen. Die Spieler müssen die geheimnisvolle Insel erkunden, gegeneinander antreten und gierige Saurier, die sogenannten Disciples, in einem Raubzug um Schätze und mystische Artefakte bekämpfen.

Aber nicht nur vor den Monstern müssen sie sich in Acht nehmen, auch andere Spieler haben es auf ihren Schatz abgesehen. Die Spieler müssen sich auch mit Rätseln und Fallen, gefährlichen Umgebungen und einer Vielzahl anderer Herausforderungen auseinandersetzen, die sich ihnen in den Weg stellen.

In der geschlossenen Alpha-Phase wird der Hauptspielmodus „Jagd“ sein, in dem die Spieler die Insel nach Artefakten durchforsten. Die Artefakte dienen jedoch nicht nur zum Sammeln von Punkten, sondern sind nutzbare Gegenstände, die Vorteile im Spiel bieten und die Spieler, sobald sie gefunden wurden, für zukünftige Runden behalten können.

Während des Spiels gibt es mehrere Möglichkeiten, Artefakte zu erhalten. Sie können von besiegten Spielern erbeutet werden, aber auch durch PvE-Begegnungen wie z. B. eine Glyphen-Begegnungen. Bei diesen Begegnungen kann sich ein Spieler vier Glyphen sichern, mit denen er ein Gewölbe öffnen kann, das mehrere Artefakte enthält.

Der Spieler mit den meisten Artefakten wird der große Gewinner sein, aber es ist die Absicht der Entwickler, dass auch das Gewinnen von nur einem Artefakt so lohnend ist, dass jeder Spieler das Gefühl hat, etwas sinnvolles in jedem Spiel erreichen zu können.

In der Welt von Hawked hat die Abenteurer-Gilde GRAIL vor kurzem die Entdeckung ihres Lebens gemacht: X-Isle, eine geheimnisvolle Insel, die mächtige Artefakte einer verlorenen Zivilisation beherbergt. Die Versuche von GRAIL, die Artefakte zu bergen, scheitern jedoch, als die monströsen Bewohner der Insel angreifen.

Es treten die Renegades auf, schatzsuchende Söldner mit einer Vorliebe für Plünderungen. Als Renegades haben die Spieler Zugang zu einer großen Sammlung von Waffen und Gadgets, kämpfen gegen bösartige Monster, überlisten Feinde und schießen sich auch gegenseitig ab, während sie die Insel durchstreifen.

Die Spieler rennen, springen, surfen, seilen sich ab und schweben durch eine sich ständig weiterentwickelnde Welt voller tödlicher Gefahren, üppiger Dschungel und uralter Ruinen.

Spieler müssen Rätsel lösen und Fallen ausweichen, um Schätze zu stehlen, zu bergen und von der Insel zu entkommen. Mit den erbeuteten Schätzen können Ausrüstung und Fähigkeiten verbessert werden, und die Spieler können ihren Renegade mit anpassbaren Ausrüstungen und Fähigkeiten ausstatten. Mit neuen Waffen und Ausrüstungsgegenständen wie Katanas und Enterhaken können sie sich auf Schleichen, Verteidigung oder blitzschnelles Plündern spezialisieren.

Der geschlossene Alpha-Test von HAWKED wird vom 24. November bis zum 28. November auf Steam spielbar sein. Alpha-Spieler werden den Jagdmodus des Spiels testen. Weitere Informationen zur Teilnahme an der Closed Alpha finden sich auf der offiziellen Website. Die Entwickler sind sehr daran interessiert, während dieser prägenden Phase des Spiels Feedback zu sammeln. Die Rückmeldungen der Tester sind wichtig für die zukünftige Entwicklung und die Verfeinerung der Vision, einen schnellen, kinetischen Extraktions-Shooter zu entwickeln.