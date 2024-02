MLB The Show 24: Printed History-Trailer zur Collector’s Edition

Autor:, in / MLB The Show 24

Mit einem Printed History-Trailer kündigt sich die Collector’s Edition zu MLB The Show 24 an, die Negro Leagues Edition.

Am 15. März 2024 geht MLB The Show 24 in die Early-Access-Phase, ab dem 19. März 2024 steht das Spiel dann regulär zur Verfügung. Mit einem Trailer, der sich Printed History nennt, gab man nun die Veröffentlichung der MLB The Show 24 Collector’s Edition bekannt, bei der es sich um die sogenannte MLB The Show 24 The Negro Leagues Edition handelt.

Aufgemacht ist das beiliegende Steelbook dieser Edition im Stile einer Zeitung, wie denen, die einst schwerpunktmäßig über schwarze Baseball-Stars berichteten. Neben einem Steelbook enthält die MLB The Show 24 The Negro Leagues Edition unter anderem ein limitiertes New Era-Cap, Zugang in der Early-Access-Phase und vieles mehr.

Den Trailer gibt es hier zu sehen: