Monster Energy Supercross 5: Erstes Gameplay-Video veröffentlicht

Milestone veröffentlicht erstes Gameplay-Video zu Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5.

In Zusammenarbeit mit dem bekannten Content-Creator Enduro – Game veröffentlichen die Zweirad-Rennspiel-Experten von Milestone heute das allererste Gameplay-Video von Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5.

In diesem Jahr bietet Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 ein verbessertes Gameplay dank einiger Verbesserungen an der Motorradsteuerung, die mehr Freiheit und Präzision bieten. Auch die Lenkung wurde für eine präzisere Führung in allen Phasen auf dem Boden überarbeitet; nicht zuletzt sind das Aufhängungssystem und das Drift-Management so präzise verfeinert, sodass man aggressiver sein kann, ohne zu stürzen, indem man am Ende des Drifts ganz einfach das Gaspedal „öffnet“.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 bietet auch viele Hilfen für Neulinge mit der Future Academy, einem freundlichen Tutorial, das Spieler*innen dabei hilft, die Supercross-Grundlagen zu beherrschen.

Das Gameplay-Video zu Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 ist hier zu sehen: