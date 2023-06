My Friendly Neighborhood: Puppen-Survival-Horrorspiel erscheint für Konsolen

Autor:, in / My Friendly Neighborhood

Das Puppen-Survival-Horrorspiel My Friendly Neighborhood erscheint auch für Xbox und PlayStation.

Der renommierte Indie-Horror-Publisher DreadXP hat auf der PC Gaming Show das Veröffentlichungsdatum für sein Puppen-Survival-Horrorspiel My Friendly Neighborhood bekannt gegeben.

Dieses verdammt gruselige Spiel erscheint am 18. Juli 2023 für Windows PC, aber das ist noch nicht alles; My Friendly Neighborhood wird auch für PlayStation 4/5 und Xbox One und Series X/S zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.