NBA 2K22: Return of Heroes startet bald mit einem Jetpack

NBA 2K22 Season 7: ‚Return of Heroes‘ startet diesen Freitag mit einem Jetpack!

2K enthüllte heute Details zu Season 7 von NBA 2K22, die am Freitag, den 20. Mai im Vorfeld der NBA Finals startet.

Season 7: ‚Return of Heroes‘ baut auf der beliebtesten Season vom letzten Jahr auf und heißt erneut sowohl altbekannte Größen als auch eine neue Generation von Superstars rund um den MVP-Kandidaten und diesjährigen Scoring Champion Joel Embiid willkommen.

In dieser Season hält auch ein brandneues TKO-Event in der City und auf dem Cancha Del Mar Einzug, bei dem man um tolle neue Belohnungen spielen, abenteuerliche Quests abschließen und seine Führungsqualitäten unter Beweis stellen kann.

Hauptathlet in NBA 2K22 Season 7 ist erstmalig der 76ers-Star Joel Embiid. Dazu gibt es spannende Updates in den Modi Meine KARRIERE, Mein TEAM und The W Online.

Season 7 enthält 10 neue Songs von dem Sieger des in Zusammenarbeit mit SoundCloud abgehaltenen Wettbewerbs ‚2K Beats: The Search‘.

Hier die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

In Meine KARRIERE können die Spieler sich auf aufregende neue Quests, brandneue heroische Courts, NBA-Belohnungen mit Teamgeist und ein Level-40-Jetpack freuen. Auf PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC gibt es zudem eine NBA-Maskottchen-Belohnung und ein neues PowerUp. Auf PlayStation 5 und Xbox Series X winken als Belohnung ein zufällig gewähltes NBA-Maskottchen-Outfit, ein neues TKO-Event und mehr. Es gibt eine Vielfalt an Event-Belohnungen, darunter Skill-Boosts, Boxershorts, Boxhandschuhe und 10.000 VC;

Mein TEAM enthält Playoff-Agendas, nachgestellte Momente aus großen Playoff-Performances, einen Level 40 Anthony Edwards und handgezeichnete Heldenkarten mit aktuellen Spielern und Legenden. Außerdem kehren die Murals zurück, mit Hero Galaxy Opal Zion Williamson als Level-1-Belohnung und Invincible Joel Embiid als Belohnung für den Abschluss der Challenger-Mural-Sammlung. Zu guter Letzt erhält Mein TEAM auch noch eine Season Rewind Domination-Stufe, in der man gegen die besten Mein TEAM-Versionen der aktuellen NBA-Roster antreten kann, um Mein TEAM-Punkte, Token, Hall of Fame-Abzeichen und für je 99 Sterne einen Invincible Tim Hardaway zu gewinnen;

The W beschert den Fans die zwei ehemaligen College-Teamkameradinnen und WNBA-Legenden Tamika Catchings und Chamique Holdsclaw als ‚Hall of Fame'-Stufen-Belohnungen. Weitere Belohnungen sind ein Takeover Perk Picker, 2K Breakthrough-Ausrüstung, ein Extra-Abzeichen-Punkt, 4.000 Gesamt-VC, ein saisonales Bekleidungs-Bundle und ein Tattoo;

2K Beats: The Search, der jährliche internationale Wettbewerb von NBA 2K für aufstrebende Musiker, hat sich in diesem Jahr mit SoundCloud zusammengetan und 20 Sieger für den NBA 2K22-Soundtrack ausgewählt. Die ersten 10 Tracks für Season 7 sind unten zu sehen und können auf SoundCloud angehört werden.

Mehr zu den ersten Wettbewerbssieger gibt es hier:

Young Picasso;

Jamari Parish (feat. Maestro Musik) – Summit;

J Nolan – Splash;

KC Carter – Cash Flow;

Lulu Be. – Gimme Dat;

Neek – Shaggy;

OttoMattic – Rounds (Part 3);

Samad Savage – Mama I Made It (feat. Lex Bratcher & Drok);

Shiwan – The Arrival;

Third Coast Chris – Cruise Control Pt. 2.

Ausführliche Details zu Season 7 von NBA 2K22 gibt es im aktuellen Courtside Report.