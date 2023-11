NCSOFT: Globales Line-up an neuen Spielen vorgestellt

NCSOFT hat während der Eröffnung der G-STAR 2023, die vom 16. Bis 19. November in Busan, Korea stattfindet, sein globales Line-up an neuen Titeln vorgestellt. Mit neuen Trailern stellten die Executive Producer der jeweiligen Titel ihre Projekte vor.

Moonyoung Choi, Principal Development Management Officer bei NCSOFT, sagte: “Unsere Entwicklungsteams und NCSOFT insgesamt haben dich dazu verpflichtet, eine vielfältige Palette von unterhaltsamen Erfahrungen in verschiedenen Genres hier auf der G-STAR zu präsentieren.“ Er betonte weiter: „In Zukunft werden wir uns weiterhin darauf konzentrieren, großartige Spiele zu liefern, indem wir enge Kommunikation pflegen und unseren Entwicklungsfortschritt mit unseren Fans teilen.“

Auf der G-Star bietet NCSOFT Anspielmöglichkeiten für drei Projekte: den Shooter LLL, den Action-Battle-Brawler BATTLE CRUSH und das Sammel-Rollenspiel Project BSS.

LLL ist ein umfangreicher Open-World-MMO-Shooter, der die Spieler zu epischen Schlachten in einer weiten und dynamischen Umgebung einlädt und ihnen die Freiheit gibt, sich nach Belieben zu bewegen.

Produzent Jaehyun Bae betonte bei der Vorstellung des neuen Trailers das Besondere an LLL und sagte: „Sie können in die offene Welt eintauchen und eine Vielzahl von Waffen und Fähigkeitskombinationen einsetzen. Das ist das einzigartige Merkmal von LLL, das den Spieler eine einzigartige Erfahrung im Shooter-Genre bietet.“

BATTLE CRUSH, NCSOFTs erstes Spiel für Nintendo Switch, ist ein actiongeladener Battle-Brawler.

Produzent Hyungsuk Kang sagte: „BATTLE CRUSH bietet aufregende, dynamische Schlachten, besonders wenn präzise Angriffskombinationen ausgeführt werden, um Feinde in die Luft zu schleudern oder wenn man vor dem schrumpfenden Terrain flieht und in die sicheren Zonen springt.“ Er äußerte weiter: „Ich hoffe, dass unsere Spieler die Erfahrung genießen werden, als Sieger hervorzugehen, indem sie auf strategische Teamoperationen und geschickte Kombinationen von Gegenständen setzen.“

Project BSS ist eine neue IP, die im Blade & Soul-Universum stattfindet und einen neu interpretierten Gameplay-Stil bietet.

Produzent Kihwan Koh hob hervor: „Aufbauend auf dem intrinsischen Spaß an Sammel-RPGs kombiniert Project BSS nahtlos Action und Abenteuer und fördert die Kommunikation und den Spaß unter den Spieler.“ „Das Spiel präsentiert strategische Teamformationen, die sich an die dynamischen Kampfumgebung und -bedingungen anpassen, sowie taktische Kämpfe, die die Spannung beim Sammeln und Kombinieren erhöhen.“

THRONE AND LIBERTY (TL) ist das Flaggschiff-MMORPG von NCSOFT und enthüllte einen neuen Trailer bei der Eröffnung der G-STAR, bevor es am 07. Dezember 2023 offiziell in Korea startet. Produzent Jongok Ahn wird eine Demo der Kernfeatures am 18. November um 13 Uhr (GMT/UTC+9) auf dem NCSOFT-YouTube-Kanal zeigen.

Diese Präsentation wird einen Einblick in die jüngsten Änderungen geben, einschließlich eines Solo-Dungeons, eines 6-Party-Dungeons und eines Gildenraid. Darüber hinaus sind verschiedene Vor-Ort-Veranstaltungen für Besucher der G-STAR 2023 geplant.

Außerdem wurden neue Trailer für das MMORTS Project G und das interaktive Abenteuerspiel Project M vorgestellt. Project G befindet sich derzeit in der Entwicklung für PC und mobile Plattformen, während Project M für Konsolen und PC konzipiert ist.

Weitere Einblicke in den Fortschritt dieser Projekte werden während des koreanischsprachigen „Upcoming Project Interview“ geteilt, das heute am 17. November um 13:30 Uhr (GMT/UTC+9) auf YouTube und auf der G-STAR-Messe stattfindet.