Not For Broadcast: Propaganda-Simulation erscheint für Xbox und PlayStation

Propaganda-Simulation Not For Broadcast erscheint für PlayStation und Xbox mit „Live & Spooky“-DLC.

Das satirische und surreale Nachrichten-Redaktionsspiel Not For Broadcast kommt auf die Konsolen, zusammen mit einer speziellen Geisterjagd-Episode am 23. März 2023.

Die National Nightly News rüsten ihre Sender auf und erreichen in diesem Jahr Haushalte weit und breit. Entwickler NotGames und Publisher tinyBuild bringen das bissig-satirische Nachrichten-Redaktionsabenteuer Not For Broadcast am 23. März auf die Konsolen Xbox One, Series S/X sowie PlayStation 4 & 5.

Parallel zum Multiplattform-Debüt dieses düster-komödiantischen Indie-Hits (Finalist des IGF 2023 mit über 400.000 verkauften Exemplaren auf PC) erscheint die erste Erweiterung des Spiels: der Live & Spooky DLC, der eine höchst spielbare (und möglicherweise übernatürliche) Sondersendung auf einen Fernseher in eurer Nähe bringt.

Seht euch hier den gruseligen Ankündigungstrailer an:

Not For Broadcast lässt die Spieler in die leicht abgedrehte Welt des britischen Live-Fernsehens eintauchen. In einer leicht verrückten Alternative zu den 1980er-Jahren schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Redakteurs für die National Nightly News Show von Channel One. Sie haben keine Zeit zum Planen und müssen dafür sorgen, dass die Sendung weitergeht, egal wie temperamentvoll die Nachrichtensprecher oder Gäste sind.

Wählt den perfekten Kamerawinkel, lasst Flüche (oder gefährliche Ideen) weg und trefft gelegentlich kleine redaktionelle Entscheidungen, die den Lauf der Geschichte verändern können oder auch nicht.

Trotz der stressigen und chaotischen Arbeit, die ihr leisten müsst, ist die Bearbeitung von Live-Nachrichten dank der patentierten Channel One-Schnittplatzoberfläche ein Kinderspiel. Wechselte Video-Feeds mit einer einzigen Taste, bereinige statische Störungen mit einer einfachen Tuner-Schnittstelle und wählte genau die richtigen Sponsorenbänder aus, die in den Pausen laufen sollten. Behaltet einfach die Einschaltquoten im Auge – ihr seid im Geschäft mit der Nachfrage, also haltet eure Zuschauer bei der Stange.

Der neue Live & Spooky DLC führt die Spieler zurück in den Channel One-Redaktionsraum für eine neue, hochgradig wiederholbare Sondersendung, die den Nachrichtensprecher Patrick Bannon und sein Team diesmal zu einem verlassenen Hinterhof führt, der seinem verstorbenen Vater gehört. Gerüchten zufolge soll es dort seit einem Mord vor langer Zeit spuken, aber das ist schlichtweg lächerlich. So etwas wie Geister gibt es natürlich nicht. Und schon gar keine tiefen, dunklen Geheimnisse, die es aufzudecken gilt.

Trotzdem habt ihr das Sagen und wählt aus, welche Räume das Team untersucht. Was auch immer ihr entdeckt, es ist eure Aufgabe, es mithilfe einiger improvisierter Spezialeffekte und der Hilfe eines hundertprozentig zertifizierten echten Geistermediums am Set zu einem spannenden Fernsehfilm zu machen.

Was kann da schon schiefgehen?