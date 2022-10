Paper Cut Mansion: Gruselige Gameplay-Videos aus dem Roguelite Horror-Spiel

Ab sofort könnt ihr euch in zwei neuen Videos zu Paper Cut Mansion Spielszenen aus dem mysteriösen Pappkarton-Thriller anschauen.

In Paper Cut Mansion übernehmt ihr die Rolle von Toby, einem Polizisten, der die Geschichte hinter dem bizarren Ort „Paper Cut Mansion“ aufdecken möchte. Paper Cut Mansion ist ein Roguelite Horror-Spiel, in dem ihr gezwungen seid, das Spiel in mehreren Durchläufen zu erleben und in jedem Run neue Beweise zu sammeln.

Paper Cut Mansion erscheint heute für PC, Xbox Series X|S und Xbox One.

Paper Cut Mansion | Der mysteriöse Pappkarton-Thriller

Paper Cut Mansion | Wir sterben einen Heldentod

